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11 июня, 14:15

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В Москве стартовал исторический фестиваль "Времена и эпохи"

В Москве стартовал исторический фестиваль "Времена и эпохи"

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В Москве открылся масштабный исторический фестиваль "Времена и эпохи". На улицах города развернулись десятки площадок, где тысячи реконструкторов воссоздают великие битвы и сцены из жизни разных эпох – от античности до XX века.

Как рассказал главный координатор проекта Василий Тартыжов, зрители могут не только посмотреть на маневры гусар и стрельбу из пушек, но и сами поучаствовать – например, в гончарной мастерской или кузнице. Все площадки фестиваля максимально открыты и рассчитаны на полное погружение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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