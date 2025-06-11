В Москве стартовал исторический фестиваль "Времена и эпохи"

В Москве открылся масштабный исторический фестиваль "Времена и эпохи". На улицах города развернулись десятки площадок, где тысячи реконструкторов воссоздают великие битвы и сцены из жизни разных эпох – от античности до XX века.

Как рассказал главный координатор проекта Василий Тартыжов, зрители могут не только посмотреть на маневры гусар и стрельбу из пушек, но и сами поучаствовать – например, в гончарной мастерской или кузнице. Все площадки фестиваля максимально открыты и рассчитаны на полное погружение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.