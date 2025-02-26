Прохор Шаляпин объяснил, зачем дарит женщинам свои голые портреты

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что дарит женщинам свои обнаженные портреты. Об этом артист рассказал ОСН.

"Я считаю, что самый главный подарок для моих избранниц – это я сам. Весь – в натуральный рост, вес", – поделился певец.

Шаляпин отметил, что привык дарить своим возлюбленным оригинальные подарки.

"Это могут быть различные мультипликационные персонажи, которые имеют сходство со мной, чтобы дамы смотрели на них и думали обо мне", – пояснил артист.

При этом Шаляпин не раскрыл имена тех, кого он планирует поздравить 8 марта. Однако, по его словам, некоторые женщины поздравляют и его с Международным женским днем. Певец также заявлял, что звезда на небе является худшим подарком.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее супруг, бизнесмен Артур Волков, отказался от телескопа, который она подарила ему на Новый год. По словам артистки, ее муж не любит "бесполезные веселенькие" подарки.