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03 февраля, 15:52

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Прохор Шаляпин назвал звезду на небе самым худшим подарком

Прохор Шаляпин назвал самый худший подарок

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Звезда на небе является худшим подарком, считает российский певец Прохор Шаляпин. По его мнению, это бессмысленный подарок.

"Нет, мне, знаете, звезды на небе, ветер в поле. <...> Мне не нравятся такие подарки. Представляете, тебе дают сертификат, и там написано: "Звезда такая-то на небе твоя". Зачем это надо?" – высказался он в телеграм-канале.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее супруг, бизнесмен Артур Волков, отказался от телескопа, который она подарила ему на Новый год.

По словам девушки, ее муж не любит "бесполезные веселенькие" подарки. Именно поэтому ей пришлось вернуть телескоп обратно в магазин.

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