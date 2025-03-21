Прохор Шаляпин признался в страхе самостоятельно водить машину

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с "Газетой.ру", что боится самостоятельно водить машину.

По словам артиста, этот страх связан с тем, что в детстве он попадал в аварию. Он рассказал, что в тот момент за рулем сидел дедушка.

"У меня фобия, не дай бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно – это своего рода рулетка", – поделился певец.

Он также отметил, что нередко на дороге происходят ситуации, когда недоброжелатели целенаправленно подставляют водителя, втягивая его в аварию. По словам Шаляпина, он не хочет брать на себя лишней ответственности, садясь за руль, в том числе из-за высокой статистики ДТП.

Ранее Шаляпин заявил, что дарит женщинам свои обнаженные портреты. Он отметил, что считает себя самого главным подарком для избранниц. Артист также признался, что привык дарить своим возлюбленным оригинальные подарки.

