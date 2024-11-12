Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певец Прохор Шаляпин призвал отменить предновогоднюю шестидневную рабочую неделю для россиян, а также урезать рабочий день, передает Life.ru.

По мнению исполнителя, у россиян много длинных рабочих дней. Вследствие он предложил сократить часы работы до четырех, как в странах Европы.

"И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день – до четырех, с двухчасовым перерывом", – заявил Шаляпин.

Кроме того, артист предложил автоматизировать рабочий процесс, создав роботов на замену людям.

Ранее в Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года.

Между тем в конце 2024 года россиян ждет шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Кроме того, новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.