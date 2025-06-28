Ядовитую змею заметили рядом с детской площадкой в Москве

В Москве рядом с детской площадкой возле Битцевского парка обнаружили ядовитую змею – щитомордника. Рептилия не реагировала на шум и находилась всего в нескольких метрах от детей.

По словам специалистов, укус этой змеи опасен для детей, пожилых людей и домашних животных: яд поражает кровеносную и нервную системы, может вызывать тромбозы и гангрену. Эксперты отмечают, что в Московском регионе встречаются и другие виды змей – ужи, медянки, а также гадюки, яд которых опасен для человека.

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