26 июня, 07:00Город
Павильон с малайскими медведями в Московском зоопарке изменил расписание
В Московском зоопарке незначительно изменился график работы павильона с малайскими медведями. Теперь он будет открываться на час раньше из-за изменения графика кормления животных.
Посмотреть на них теперь можно с 14:00 до 16:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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