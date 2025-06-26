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26 июня, 07:00

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Павильон с малайскими медведями в Московском зоопарке изменил расписание

Павильон с малайскими медведями в Московском зоопарке изменил расписание

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Павильон Московского зоопарка с малайскими медведями будет открываться раньше

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В Московском зоопарке незначительно изменился график работы павильона с малайскими медведями. Теперь он будет открываться на час раньше из-за изменения графика кормления животных.

Посмотреть на них теперь можно с 14:00 до 16:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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