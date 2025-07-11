"Кинореквизит": зеркало, радиоприемник, шуба

В новом выпуске программы "Кинореквизит" ведущий программы Владимир Березин расскажет о том, как создавали и где находили реквизит для популярных кинокартин. В этом выпуске речь пойдет про зеркало, радиоприемник и шубу.

В какое зеркало смотрели многие известные киногерои? Какой радиоприемник был самым востребованным на съемочных площадках? Какую шубу подарил президент США Джеральд Форд генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу?

Об этом – в программе "Кинореквизит".