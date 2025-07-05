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05 июля, 12:50

Культура

"Кафе Эпоха": Ирина Алферова и Александр Панкратов-Черный

"Кафе Эпоха": Ирина Алферова и Александр Панкратов-Черный

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Фестиваль "Парк Света" начался на Северном речном вокзале

В формате "ностальгической викторины" народный артист России Валентин Смирнитский вместе с народными артистами Александром Панкратовым-Черным и Ириной Алферовой вспомнит советское время, яркие события прошлого и легендарные фильмы.

Гости программы поделятся забавными и трогательными историями из своей юности. Соведущая, актриса Янина Студилина, поможет проводить викторины и узнает больше о жизни в СССР. Участники ответят на вопросы о здоровье, искусстве и кино, заработают баллы, а в финале победитель получит приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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