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Новости

02 августа, 13:00

Культура

"Кафе Эпоха": Светлана Немоляева и Борис Щербаков

"Кафе Эпоха": Светлана Немоляева и Борис Щербаков

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В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народными артистами Борисом Щербаковым и Светланой Немоляевой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, в игровой форме.

Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам: еда, искусство и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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