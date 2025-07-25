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25 июля, 15:11

Культура

"Кинореквизит": портфель, исторический костюм

"Кинореквизит": портфель, исторический костюм

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VK Fest прошел в "Лужниках"

В Москве простились с режиссером Юрием Карой

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Как кожаный портфель из Чехословакии помог актеру Виктору Павлову попасть на первые кинопробы? Где в Советском Союзе производили дорожные сумки, как у Жени Лукашина из "Иронии судьбы"? Почему импровизация Сергея Филиппова с портфелем в "Карнавальной ночи" рассмешила даже строгого директора "Мосфильма" Ивана Пырьева?

Сколько тысяч костюмов было создано для киноэпопеи "Война и мир"? Какие ткани использовали при пошиве исторических нарядов и как костюмеры выкручивались в эпоху дефицита? Какие костюмы "перекочевали" из фильма в фильм?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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