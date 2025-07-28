Вышел первый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел"

Корпорация Disney опубликовала первый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел". Ролик доступен на YouTube-канале AvatarOfficial.

Сюжет третьей части франшизы "Аватар" продолжает историю Джейка Салли и его семьи, которые вернулись на Пандору после событий, описанных в фильме "Аватар: Путь воды".

В этот раз они столкнутся с агрессивным кланом На'ви, известным как Пепельный народ, под предводительством воинственной Варанг.

В ленту вернутся ключевые персонажи, которых сыграли Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер. Новым актером стала Уна Чаплин, исполнившая роль главы клана Пепла. Фильм выйдет в зарубежный прокат 19 декабря 2025 года.

Вторая часть франшизы "Аватар: Путь воды" собрала в мировом прокате 2,3 миллиарда долларов и стала третьей самой кассовой в истории, уступив только первому "Аватару" (2,9 миллиарда долларов) и "Мстителям: Финал" (2,8 миллиарда долларов).

Первый трейлер ранее появлялся в Сети с низким качеством после того, как режиссер картины Джеймс Кэмерон представил его эксклюзивно владельцам кинотеатров в Лас-Вегасе CinemaCon.

С первых кадров, которые происходят на Пандоре, перед зрителями предстали два новых клана На'ви – Торговцы Ветра и их враги, Огненные Люди. Трейлер заканчивается трагической сценой: один из На’ви погибает от огненной стрелы в битве между кланами.

Известно, что картина "Аватар: Огонь и пепел" удивит зрителей неожиданными поворотами сюжета. По словам Кэмерона, его цель в работе заключается не в повторении того, что уже было показано в двух предыдущих картинах, а в том, чтобы "сделать смелый выбор".