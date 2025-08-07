Спектакль "Сильва" представили в амфитеатре в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Спектакль "Сильва" был представлен солистами Московской оперетты в амфитеатре на Покровском бульваре. Режиссером постановки стал Алексей Франдетти.

Специально для фестиваля "Театральный бульвар" была подготовлена версия без пышных костюмов и громоздких декораций. Зато зрители смогли оценить красоту музыки, юмор старинной оперетты и голоса артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

