Певец Юрий Лоза поддержал сокращение гонораров артистов из бюджета

В Госдуме предложили урезать гонорары исполнителей, выплачиваемые из госбюджета, до 1 миллиона рублей. В сфере шоу-бизнеса подобную инициативу встретили неоднозначно. Подробности – в материале Москвы 24.

Лишние траты?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разработал законопроект, запрещающий выделять из государственных и муниципальных бюджетов более 1 миллиона рублей на гонорары артистов. Ранее власти Оренбурга потратили на концерт Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) ко дню города 16 миллионов, а выход на сцену Олега Газманова на выступление в честь Дня России обошелся Нижнему Новгороду в 8,25 миллиона.





из пояснительной записки к законопроекту Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования.

Необходимость такой инициативы объясняется обновленной бюджетной политикой страны: по прогнозам, доходы регионов в процентах ВВП снизятся с 13 до 11,5%. В связи с этим дополнительные расходы средств в виде гонораров музыкантов будут нецелесообразны, сказано в документе.

В ответ на законопроект пресс-секретарь Shaman Антон Коробков-Землянский в своем телеграм-канале назвал предложение популистским и заявил, что чиновникам придется "самим выступать на днях городов". По его мнению, если документ примут, он либо не будет действовать полноценно, либо для кого-то сделают исключения.

В ответ на это заявление Даванков подчеркнул, что, если Shaman готов уступить сцену, "молодые яркие музыканты" заменят певца "охотно и бесплатно".

"Для артистов, которые хотят заработать денег, есть коммерческие площадки. Продавайте билеты и зарабатывайте, сколько хотите. Как во всем мире. А бюджетные средства оставьте регионам. Лишних денег в стране нет", – написал Даванков в своем телеграм-канале.

Ранее другой депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил урезать гонорары артистов в преддверии съемок новогодних огоньков. По мнению парламентария, недопустимо, чтобы артист получал больше, чем боец СВО в месяц. Вопросы у Антропенко вызывали и порой "нереальные суммы", которые получают звезды в рамках госконтрактов, в том числе за выступления на городских праздниках.

"Быть скромнее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничивать гонорары артистов – значит, унижать их и заниматься "издевательским самодурством". Таким мнением продюсер Иосиф Пригожин поделился с телеканалом "360".





Иосиф Пригожин продюсер Возьмем Филиппа Киркорова. У него 77 человек в коллективе. Как вы себе представляете уложить, допустим, в один миллион расходы этого коллектива? У него расходы под два миллиона. То есть он еще что, должен доплатить за это?

Пригожин призвал не забывать и о том, что артисты тратят много денег на инструменты, костюмы и гарнитуру, а также платят с гонораров налоги, которые сразу возвращаются в бюджет.

"Ребята, опомнитесь, пожалуйста!" – заключил продюсер.

Его коллега Виктор Дробыш, в свою очередь, отметил, что гонорары за концерты зависят от спроса на исполнителя. Таким образом, у Госдумы нет возможности как-либо повлиять на механизмы формирования цен в отрасли.

Однако, когда речь идет о госконтрактах, стоимость выступления должна определяться иначе, убежден Дробыш.

"Если в области есть проблема, как это было в Оренбурге, когда вся область плавает и люди на грани катастрофы, не нужно отдавать миллионы Shaman. Это расточительно", – отметил он в разговоре с НСН.

Певица Вика Цыганова поддержала инициативу Даванкова и заявила, что в своих гонорарах музыканты должны быть скромнее. По словам исполнительницы, она тоже платит за перевозку коллектива, однако ей удается укладываться в небольшие суммы.

"Миллионы эти можно тратить на детские больницы или раненых. Особенно в наше время. Не время шиковать, тут нужно какие-то ограничения выставлять. Не все люди хотят видеть артиста, а хотят увидеть детскую площадку у дома или закупить протезы для раненых", – подчеркнула исполнительница в разговоре с телеканалом "360".

Уменьшить выплаты на гонорары для артистов из бюджета правильно, также сказал News.ru певец и композитор Юрий Лоза.





Юрий Лоза певец, композитор Государственное регулирование – это нормально. Регулируется все: размеры пенсий, размеры подоходного налога. Так же и здесь, если платится из государственного бюджета.

По мнению артиста, государство обязано сопоставлять доходы "врача, шахтера и артиста". Если последний получает в разы больше, то ему "этого хватит", добавил Юрий Лоза.

