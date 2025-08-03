Собянин: на площадках Московского кинокластера прошло больше 1 000 экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадках Московского кинокластера прошло свыше 1 000 экскурсий, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Например, в рамках семейной экскурсии "Крупным планом" гостям рассказывали о съемочной технике, а на "Фильмографии ароматов" – о запахе кино.



Также порядка 9 тысяч мероприятий прошло в столичных парках. По словам мэра, особенно востребованы были площадки, где можно было танцевать и смотреть фильмы под открытым небом.



"Театры Москвы в этом полугодии подготовили 133 премьеры. Яркими были постановки "Стравинский. Куклы. Танцы" в МАМТ, "Евгений Онегин" в Театре имени В. Маяковского и "Похождения повесы" в театре "Геликон-Опера", – поделился глава города.



Кроме того, в Москве отметили столетие двух столичных театров – Театра Сатиры и Театра имени Гоголя. Также в городе после реставрации открылось новое здание Мастерской "12" Никиты Михалкова на Поварской улице, добавил мэр.

В свою очередь, Московской дирекции массовых мероприятий удалось организовать более 90 крупных городских событий, среди которых "Линия памяти" и фотовыставка, подготовленная к 80-летию Великой Победы. Всего в мероприятиях, организованных дирекцией, приняли участие более 1 миллиона 700 тысяч человек.



Помимо этого, свыше 40 тысяч событий прошло в библиотеках и культурных центрах Москвы, в том числе на юго-востоке столицы был открыт центр "Москвич".



"Музеи столицы представили свыше 800 разнообразных выставок. А на ВДНХ появился первый и единственный в России Биокластер – большой проект Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти одобрили проведение 38-й Московской международной книжной ярмарки, которая продет с 3 по 7 сентября в павильоне № 57 на ВДНХ.

Программа мероприятия включает в себя множество активностей, например презентации книг, встречи с авторами, творческие мастер-классы для детей. Вместе с тем раз в два года там проходит международный конгресс переводчиков художественной литературы.