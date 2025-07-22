Какие уникальные экспонаты биокластера на ВДНХ можно увидеть уже сейчас

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Террариумы с авторскими композициями и живыми существами можно увидеть в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" в биокластере на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на научного сотрудника научно-экспозиционного отдела музея Дэниала Юркевича.

Он напомнил, что в павильоне проходит выставка "Морфогенез. Третья природа", создатели которой хотели показать синтез искусства и живой природы. В рамках экспозиции представлены работы Дмитрия Каварга, Олега Макарова, Аристарха Чернышева и Ольги Божко.

Юркевич особо отметил инсталляцию с черепами, изготовленными на 3D-принтере, и огненными мадагаскарскими тараканами, которые иллюстрируют выражение о тараканах в голове и странностях, присущих каждому человеку.

В еще одной композиции задействован индийский тигровый птицеед. Он оплетает паутиной пластиковую скульптуру со стекающими силиконовыми элементами. По словам сотрудника музея, автор показал в арт-объекте преобразование экосистемы из сотворенной человеком в естественную, созданную природой форму.

Также в биокластере можно найти террариум с жуками-трилобитами, живущими с 3D-моделью космического корабля. Рядом с ним насекомые выглядят огромными монстрами, несмотря на то что для людей они не представляют опасности.

В рамках выставки представлена еще одна композиция, посвященная крушению космического корабля. В аквариуме обитают конголезские окаймленные бронзовки, одна из которых зависла на парашютных ремнях. Согласно первоначальной задумке, корабль должен был стоять на земле, но затем в композицию были добавлены деревянные элементы, за которые объект и зацепился.

В другом террариуме живут индонезийские палочники. Они изучают длинные скульптуры и за счет вытянутого строения тела кажутся частью инсталляции. Объект создан исключительно из дерева, а его элементы были окрашены в яркие цвета, поэтому кажутся металлическими.

Среди экспонатов выставки также есть биоморфные скульптуры, представленные в виде поврежденных транспортных средств и разъединенных металлических конструкций. Их можно найти в окружении экзотических растений, которые появились в биокластере благодаря Государственному биологическому музею имени К. А. Тимирязева, Государственному биологическому саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук и музею-заповеднику "Царицыно".

Экспозиция сопровождается звуковой композицией Олега Макарова под названием "Звукоцветия". Звуковая абстракция была вдохновлена процессом цветения – от бутонов до плодов. Время у звуковых цветов течет гораздо быстрее, чем у биологических, поскольку цветение может произойти за несколько секунд.

Кроме того, посетители выставки могут посетить кинопоказы, лекции и семейные мастер-классы. На одном из занятий гости смогут научиться варить "почвенную кашу".

"Наши научные программы – наследие исторических традиций музея, переосмысленных с учетом современных трендов. Мы открываем посетителям путь к новым знаниям и представлениям о жизни и природе", – отметила руководитель отдела по связям с общественностью музея имени К. А. Тимирязева Александра Беляева.

До лета 2026 года в павильоне № 29 появятся еще четыре тематические площадки, которые будут посвящены всем разделам биологии. В свою очередь, павильон № 312 станет центром биокластера, так как там гости смогут ознакомиться с базовыми аспектами биологии.

Также в павильоне № 28 "Пчеловодство" все желающие смогут узнать, как живут насекомые. При этом здесь будет функционировать первая в России энтомологическая лаборатория. В оранжерее-лаборатории гости с использованием нового оборудования смогут попрактиковаться в ботанике и экспериментах в области физиологии растений.

