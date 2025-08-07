"Лето в Москве" приглашает на День физкультурника и кинопоказы в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Празднование Дня физкультурника и кинопоказы в парке "Зарядье" пройдут 9 и 10 августа в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия состоятся более чем на 10 площадках в центре города. Все желающие смогут посетить тренировки, мастер-классы, различные турниры, показательные выступления и встречи с известными спортсменами.

На Пушкинской площади организуют занятия по сайклингу, у здания газеты "Известия" – массовые соревнования по уличному баскетболу. На Театральной площади откроется площадка для турниров по шахматам, в Камергерском переулке оборудуют площадки для воркаута, паркура и ринг.

Кроме того, москвичи и туристы смогут оценить несколько фильмов программы проекта "Кинолето в "Зарядье". В частности, под Стеклянной корой 9 августа пройдет показ картины "Новая Москва" режиссера Александра Медведкина. 10 августа там же покажут ленту "Его звали Роберт", роли в которой исполнили Олег Стриженов и Марианна Вертинская.

Также 9 августа всех желающих ждут на фестивале сапсерфинга "Яуза Фест". В рамках мероприятия запланированы карнавальный заплыв, занятия йогой на сапбордах, открытый Кубок Московского спорта по сапсерфингу. Участники события смогут бесплатно взять сапы, а авторы самых оригинальных костюмов получат призы. Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация.

В этот же день проект "Мой спортивный район" организует для москвичей тренировки по йоге на крышах районных центров "Место встречи". Занятия стартуют в 11:45 в центрах "Прага", "Рассвет", "Нева", "Янтарь", "София", "Будапешт" и других. Посетить их можно по предварительной регистрации.

В парке "Ходынское поле" 10 августа с 11:00 до 19:00 состоится тематический день "Водная феерия". В программе – игры с аниматорами, мастер-классы, фотозона для памятных снимков и музыкальная программа с диджеем. Главным событием станет водное шоу с участием спортсменов.

Гостей площадки на Петровском бульваре ждут тренировки по боксу с опытными мастерами. 8 августа занятия начнутся в 18:00 и заканчиваются в 19:00, 9 августа – с 16:00 до 17:00, 10 августа – с 18:00 до 19:00.

Вместе с тем в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского пройдут выступления победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025". Зрители увидят представления жонглеров, эквилибристов, акробатов, воздушных гимнастов и других артистов. Посетить представления можно 9 августа в 13:00 и 17:00, 10 августа – в 13:00. Шоу "Цирковые дивертисменты" состоятся 8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 14:00 и 18:00.

В ландшафтном парке "Южное Бутово" запланированы показы с участием артистов Большого Московского цирка, в Измайловском парке состоится шоу "Полосатый рейс", а в кинопарке "Москино" представят программу "Алжирские львы".

Также в разных точках Москвы 8 и 10 августа пройдут концерты. В первый день на сцене "Зеленого маркета" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади в 18:00 выступление начнет группа "Крестные". В 19:00 ее сменит рок-коллектив "Несладко".

Уже 10-го числа в 20:30 стартует шоу проекта Terelya. В этот же день с 15:00 до 16:00 в "Зеленом маркете" запланирован мастер-класс по конструированию, участникам которого расскажут об основах моделирования и покажут процесс создания объемных фигур.

Площадка фестиваля "Молодежная точка" на Болотной площади приглашает москвичей и туристов посетить 8 августа в 15:00 мастер-класс по вальсу. Также в 18:00 в хабе "Креатив" пройдет занятие по созданию карнавальной маски.

В этой же локации с 20:10 до 22:00 все желающие смогут принять участие в бальной дискотеке. В 22:00 на сцену с концертом выйдет диджей Nejtrino. Посетителям понадобится предварительная регистрация.

Помимо этого, 9 августа с 12:00 до 16:00 в "Зеленом маркете" состоится мастер-класс "Светильник: от идеи до воплощения". Дизайнеры и конструкторы познакомят гостей события с тонкостями подбора освещения для интерьера и помогут создать подвесной или настольный светильник из стеклянных плафонов, плетеных цветных шнуров и яркой керамики. Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация.

Также жители и гости столицы могут посетить мероприятие по леттерингу, на котором эксперты расскажут об основных техниках и приемах письма. Занятие запланировано в хабе "Развитие" 9 августа. Там же с 18:00 до 19:00 состоится мозаичная медитация.

В этот же день в 18:00 посетители хаба "Креатив" получат шанс создать собственную карту желаний, оформив коллаж из изображений, слов и символов на листе бумаги. Мастер-класс "Горы", в рамках которого все желающие попробуют рисовать тушью в различных техниках, пройдет в 19:00.

Тем временем на втором этаже главного павильона фестиваля "Молодежная точка" 10-го числа с 16:30 до 19:00 можно будет посетить посвященную йоге программу. В этот же день в 15:00 в хабе "Креатив" проведут пленэр "Закат", гости которого напишут в живописи собственную картину.

В арт-павильоне "Ракета" проекта "Сделано в Москве", расположенном на улице Рождественке, пройдут два мастер-класса по сборке пазлов и мозаики. Первый состоится 8 августа с 18:00 до 19:00, а второй – 10 августа с 12:00 до 16:00.

Участники мастер-классов освоят техники сборки сложных композиций из пазлов и мозаики, узнают, как быстро и аккуратно укладывать элементы, и научатся создавать оригинальные декоры из готовых наборов.

Также 8 августа с 19:30 до 20:30 и 9 августа с 17:00 до 20:30 юные гости площадки смогут порисовать на авторских раскрасках московского бренда. На следующий день в 17:00 вместе со сказочным персонажем они разрисуют раскраски о путешествиях.

Вместе с тем москвичей и туристов пригласили на чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", который каждый день проходит на Тверском бульваре и в Восточном административном округе. Площадки соревнований, в том числе на Саянской улице и в сквере у Гольяновского пруда, работают с 15:00 до 20:00. Финал чемпионата по ВАО запланирован на 12:00 10 августа. Он состоится на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Святоозерской улице.

Кроме того, в Москве продолжается открытая серия блицтурниров "Герои шахматной доски". Участниками состязания по предварительной регистрации могут стать и начинающие, и титулованные шахматисты. 10-го числа турнир продлится с 12:00 до 16:00.

В летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре открыты два поп-ап-магазина с парфюмерией и косметикой, а также три бьюти-стенда с органической косметикой. Гости смогут купить блески и бальзамы для губ, селективные ароматы, кремы для рук и прочие уходовые продукты.

Для посетителей площадки подготовлены развлечения: колесо фортуны, беспроигрышная лотерея, бьюти-почта с бесплатными открытками, тематические фотозоны, а также акции и подарки за покупки, включая кислородные коктейли и лимонады. Кроме того, гости смогут приобрести индивидуальную маску или спрей для волос.

На этой площадке 9 августа в 15:00 стартует мастер-класс по созданию брелока из паракорда. Участники смогут изготовить обвес для сумки, держатель для телефона или декоративный элемент для спортивной бутылки. Также эксперт выступит с лекцией о биохакинге кожи.

Более того, с 13:00 до 20:00 посетители клуба смогут побывать на консультации трихолога. Специалист проведет диагностику состояния кожи головы при помощи трихоскопа, даст рекомендации по подбору уходовых средств и предложит персонализированную маску для домашнего использования.

На Чистопрудном бульваре в выходные организованы открытые танцевальные мастер-классы для участников разных возрастов. Например, 9-го числа с 13:00 до 17:00 на большой сцене состоится отборочный тур детских соревнований, который в 19:00 сменится занятиями по танцам и вечеринкой.

Тем временем на средней сцене в 17:00 стартует мастер-класс по аргентинскому танго, в 19:00 – по сальсе. Вечером 10-го числа на большой сцене мастера покажут движения сальсы касино, а на средней сцене с 12:00 до 16:00 пройдет отборочный тур соревнований по хип-хопу и брейк-дансу.

Также всех желающих будут ждать площадки "Арт-студия" и "Арт-мастерская" на Страстном бульваре. Там с 12:00 до 19:00 взрослые и дети от шести лет смогут научиться рисовать живопись.

На площадке "Художественная мастерская" пройдут занятия по созданию этюдов и цветочных натюрмортов. Например, 9-го числа в 13:00 и 17:00 посетители мастер-классов создадут барельеф, в 14:00 и 19:00 – объемную картину в технике папертоль, в 15:00 и 18:00 гости нарисуют текстурной пастой фактурную картину, а в 16:00 сделают интерьерный аромакамень из гипса.

До 30 ноября московские усадьбы предлагают горожанам стать участниками исторических квестов. Усадьба Мухиных приглашает на мультимедийный квест "Яков Брюс: в поисках утерянной книги", посетителям которого предстоит разгадать загадки владельцев усадеб Басманного района.

Также в усадьбе Цурикова – Нарышкиных проходит квест "Хамовники: хроники пропавшего репортера". Гостям предстоит отправиться в прошлое, чтобы спасти журналиста, застрявшего в XIX веке. В ходе расследования участники встретятся с известными писателями.

Более того, в особняке М. К. Морозовой жители Москвы могут принять участие в квесте-прогулке "Тайны старого Арбата, или Ключи от города". По сюжету, антиквар обнаруживает медальон, который может привести к легендарным ключам от города. Участникам предстоит помочь ему собрать восемь драгоценных камней.

Помимо этого, в Крылатском районе 9 августа стартует фестиваль триатлона с гонками на различные дистанции "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". На 08:00 запланирован чемпионат России по триатлону, в рамках которого спортсменам предстоит проплыть 1,5 километра, проехать 40 километров на велосипеде и пробежать 10 километров.

Также в этот день состоится Детский кубок Федерации триатлона России. Участниками станут юные атлеты в возрасте от 4 до 6 лет. Они поборются в дуатлоне, который включает в себя забег, велогонку и еще один этап бега.