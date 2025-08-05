"Активные граждане" выберут фильмы юбилейной "Ночи кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Участники проекта "Активный гражданин" выберут фильмы, которые войдут в программу юбилейной "Ночи кино". Голосование подготовлено совместно с сетью кинотеатров "Москино", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В голосовании представлены 18 кинокартин, которые демонстрировались на площадках "Москино" с 2016 по 2024 год.

Первый претендент на участие в юбилейной программе – фильм "Легенда № 17" Николая Лебедева. Картина рассказывает о Валерии Харламове и исторической победе в суперсерии СССР – Канада 1972 года.

Также в списке представлен фильм "Батальонъ" Дмитрия Месхиева. Кинолента посвящена героизму русских женщин, вставших на защиту Отечества в Первой мировой войне. В свою очередь, военная драма "28 панфиловцев" (Ким Дружинин, Андрей Шальопа) о подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии воссоздает события героического сражения у разъезда Дубосеково.

Конкуренцию фильму составит фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева. Кинокартина повествует о первом выходе человека в открытый космос в 1965 году. Зрителям также предстоит выбрать из картин, посвященных Великой Отечественной войне. Это фильм "Танки" режиссера Кима Дружинина и драма "Рубеж" Дмитрия Тюрина.

В голосовании представлены российско-сербская картина "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина, "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова, "Лед-2" от Жоры Крыжовникова и фильм "Холоп" Клима Шипенко.

Москвичам предстоит выбрать и между основанной на реальных событиях историей дружбы мальчика и собаки и фильмом-катастрофой о героизме российских пожарных – фильмами "Пальма" Александра Домогарова – младшего и "Огонь" Алексея Нужного.

В списке представлены и другие фильмы "Ночи кино" разных лет: "Пара из будущего" Алексея Нужного, "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко и "Воздух" Алексея Германа – младшего.

Участникам голосования начислят баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Между тем в рамках проекта "Лето в Москве" для детей на разных столичных площадках проведут кинопоказы. 7 августа будет организована экскурсия по Киностудии Горького. Участники познакомятся с историей киностудии и кинопрофессиями, а также узнают о создании популярных фильмов.

На центральной площади кинопарка "Москино" 9 и 10 августа будут проводиться мастер-классы. Посетители смогут создать кинокадр и задекорировать открытку объемными элементами.