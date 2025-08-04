В "Москино" каждый месяц проводят кинопоказы, посвященные героям ВОВ и СВО

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

"Москино" ежемесячно проводит бесплатные кинопоказы, посвященные патриотизму и важным историческим датам, рассказал представитель сети кинотеатров Дмитрий Мальшов в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, зрители могут посмотреть фильмы о героях и событиях, которые повлияли на ход истории России. Программа регулярно обновляется, в нее входят как выдающиеся советские картины, так и яркие работы последних лет.

Например, зрители познакомились с фильмами, снятыми на площадках Московского кластера, таких как "Алдан", "В списках не значился", "Война и музыка". Кроме того, в ближайшее время в "Москино" покажут фильмы ко Дню Военно-воздушных сил и Дню Военно-морского флота.

"Через призму кинематографа мы стремимся к тому, чтобы идея патриотизма, уважения и любви к Родине поддерживалась и развивалась как среди старшего поколения, так и у молодежи", – заключил Мальшов.

Ранее стало известно, что до 7 сентября в парке "Зарядье" можно бесплатно посмотреть советские фильмы. Картины покажут на 35-миллиметровой пленке с помощью кинопередвижки. Будут представлены такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Москва – Кассиопея", "Его звали Роберт" и другие.

