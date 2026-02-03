Два поезда "Сапсан" до Санкт-Петербурга задерживаются по техпричинам

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Два поезда "Сапсан" № 756 и 758 Москва – Санкт-Петербург задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД) в телеграм-канале.

По данным перевозчика, время задержки составляет до 40 минут. ОЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

Ранее сообщалось, что организация движения дневных составов "Сапсан" и "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом будет изменена. Это связано с вводом в эксплуатацию первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в 2028 году.

В частности, поезда будут курсировать по своим маршрутам, но часть составов перераспределят на более загруженные направления. Их количество может быть увеличено на ветках до Казани.