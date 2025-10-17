Шестой поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

Фото: пресс-служба АО "Центральная ППК"

Шестой поезд "Иволга 4.0" прошел испытания и вышел на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

До конца декабря планируется поставка еще 9 таких составов, большинство из которых пройдут испытания и начнут перевозить пассажиров до Нового года, а еще несколько – в начале 2026 года.

"Новый поезд "Иволга 4.0" с бортовым номером 068 заменил состав предыдущего поколения – ЭД4М. В современном составе значительно тише и комфортнее. Здесь есть климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов, а также крепления для велосипедов и другие преимущества", – говорится в сообщении.

Всего до 2030 года на Ярославское направление поставят 92 поезда, их средний возраст после завершения обновления снизится с 17 до 3,5 года.

Ранее Сергей Собянин заявил о завершении обновления парка подвижного состава четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Мэр назвал это "большим событием транспортной отрасли" и добавил, что было поставлено 4,5 тысячи современных вагонов.

Он также обратил внимание, что МЦД перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения. Ежедневно диаметрами пользуются 1,6 миллиона жителей Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов. При этом обновление состава позволило увеличить число пассажирских мест в 1,5 раза.

