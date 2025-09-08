Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершено обновление парка подвижного состава четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД), объявил Сергей Собянин.

Мэр проехал на обновленном составе от станции Нижегородская до Курской МЦД-4. Собянин назвал это "большим событием транспортной отрасли" и добавил, что было поставлено 4,5 тысячи современных вагонов.

По его словам, МЦД перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения. Ежедневно диаметрами пользуются 1,6 миллионов жителей Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов. Обновление состава позволило увеличить число пассажирских мест в 1,5 раза.

В планах – обновить поезда на других направлениях пригородного сообщения, начиная с Ярославского, чтобы улучшить движение на всем Центральном транспортном узле.

Глава города подчеркнул, что МЦД является одним из самых быстрорастущих направлений. С момента запуска диаметров количество пассажиров увеличилось в 2 раза.

"И есть еще потенциал роста. В целом, конечно, на Центральном транспортном узле еще много работы, много усилий для того, чтобы он стал современным и дошел не только до ближайшего Подмосковья, но и до ближайших других городов", – отметил Собянин.

Он поблагодарил Владимира Путина, который держит данный проект на контроле, а также правительство России, ОАО "РЖД", Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК) и технологического партнера "Трансмашхолдинг", который обеспечивает строительство большинства современных поездов.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что с 2014 года для МЦД было поставлено 398 современных поездов, включая такие как "Иволга 4.0", "Ласточка", ЭП2Д и другие.

Кроме того, по темпам обновления подвижного состава Центральный транспортный узел занимает первое место в мире. Средний возраст сократился в 5 раз – с 23 до 4,5 года. Современные поезда движутся плавно, уровень шума снизился на 35%. Кроме того, они оснащены климат-контролем, системой обеззараживания воздуха и зарядками для гаджетов.

После обновления парка количество пассажирских мест увеличилось с 5,4 до 7,8 миллиона в сутки. Также выросла доля внутригородских поездок, их число составляет до 500 тысяч в сутки.

До 2030 года на Ярославское направление будет поставлено больше тысячи вагонов, то есть 92 поезда. Следующим шагом станет обновление на Павелецком направлении и железнодорожных маршрутах, которые связывают столицу с Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской и другими областями. Программа рассчитана до 2035 года и предусматривает закупку около 100 современных составов.

Ранее Собянин принял участие в церемонии запуска первого в России беспилотного трамвая. Он будет перевозить пассажиров на северо-западе столицы по маршруту № 10 Метро "Щукинская" – улица Кулакова.

По словам мэра, до конца года в Москве появятся еще 3 беспилотных трамвая, а к 2026-му их количество достигнет 15. К 2030 году ожидается, что две трети всех трамваев в столице будут работать без водителей.

