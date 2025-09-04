Движение поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится до 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С четверга по воскресенье до 19 сентября изменится движение поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На участке от Савеловской до Бескудникова после 23:30 составы будут курсировать по одному пути в обе стороны. Пассажиров призвали проверять информацию о пути отправления поезда перед выходом на платформу.

На Белорусском направлении после 22:00 интервалы могут увеличиться до 30–40 минут. На Савеловском направлении после 23:00 интервалы частично увеличатся до одного часа, также часть электричек проследует от и до Лобни.

Помимо этого, изменится расписание поездов компании "Аэроэкспресс". Для поездок в аэропорт Шереметьево граждане могут воспользоваться автобусами № 1195 и 1995D, которые следуют от станции метро "Ховрино" до терминалов B, C и D.

"Мы строим новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская. Вместе с коллегами из РЖД ведем работы, чтобы совсем скоро этот современный вокзал открыл двери для пассажиров", – отметили в Дептрансе.

Там уточнили, что во время технических окон специалисты выполняют работы, которые невозможно осуществить при движении составов.

С 14 сентября по 25 октября изменится график движения некоторых поездов МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Это связано с ремонтно-путевыми работами, в ходе которых будет обновлена инфраструктура ОЖД. После 23:00 и до 04:00 в указанные дни на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково на всем маршруте следования из расписания исключат ряд электричек.