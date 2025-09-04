График поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 14 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения некоторых поездов МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 14 сентября по 25 октября, предупредила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Корректировки расписания связаны с ремонтно-путевыми работами, в рамках которых специалисты планируют обновить инфраструктуру ОЖД.

Из-за этого после 23:00 и до 04:00 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково на всем маршруте следования отменят ряд поездов.

Пассажиры могут узнать больше о новом графике на информационных стендах станций и сайте перевозчика в разделе "Пассажирам". Актуальное расписание размещено и в мобильном приложении РЖД. Там же можно приобрести билеты на электрички.

Помимо этого, до 13 сентября изменилось расписание поездов на Киевском направлении и Большом кольце Московской железной дороги (МЖД). Изменения связаны с заменой стрелочных переводов на четырех станциях.

В частности, на станции Внуково специалисты будут проводить работы 6 и 7 сентября с 21:40 до 07:40. На станции Лесной городок технологические окна назначены на 12 и 13 сентября с 21:45 до 07:45.