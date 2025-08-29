Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменится в сентябре

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График движения некоторых пригородных поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в сентябре. Об этом пассажиров предупредили в пресс-службе магистрали.

Корректировка расписания связана с модернизацией инфраструктуры на станции Большая Волга. В частности, работы будут проводиться ежедневно с 11:40 до 15:40, кроме выходных.

Из-за этого часть составов будет следовать по сокращенным маршрутам, уточнили в пресс-службе. МЖД призвала пассажиров с пониманием отнестись к изменениям и уточнять расписание заблаговременно.



Вместе с тем изменения ожидаются и на Белорусском направлении. Там 29–31 августа после 21:00 будут увеличены интервалы движения поездов. Они составят до 30–40 минут.

При этом до 07:00 они могут увеличиваться до 20 минут, а на Савеловском направлении после 21:00 – до 30 минут, после 23:00 – до 1 часа и до 07:00 – до 20 минут. Еще часть составов будет ходить от и до Лобни.