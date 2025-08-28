28 августа, 14:33Транспорт
Москвичам напомнили о приостановке движения на участке Троицкой линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда не будут курсировать между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро в период с 29 по 31 августа включительно. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В департаменте объяснили, что в этот момент в инфраструктуру метро будет интегрирован новый участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Новаторской". При этом уточняется, что ограничения вводятся в выходные, когда пассажиров в метро немного.
В период, когда поезда не будут курсировать между станциями "Тютчевская" и "Новаторская", пассажиры смогут воспользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ), Сокольнической и Калужско-Рижской ветками метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.
На время введения временных ограничений пассажиров попросили заранее строить маршруты. Для этого можно воспользоваться приложениями "Метро Москвы" и "Московский транспорт".
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Ранее сообщалось, что выход № 11 станции "Площадь Революции" на Арбатско-Покровской линии метро будет закрыт в течение 8 месяцев с 16 июня. Причиной стало проведение строительных работ. Кроме того, во время действия ограничений будет проведен дополнительный ремонт самого вестибюля.