Москвичам напомнили о приостановке движения на участке Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда не будут курсировать между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии метро в период с 29 по 31 августа включительно. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте объяснили, что в этот момент в инфраструктуру метро будет интегрирован новый участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Новаторской". При этом уточняется, что ограничения вводятся в выходные, когда пассажиров в метро немного.

В период, когда поезда не будут курсировать между станциями "Тютчевская" и "Новаторская", пассажиры смогут воспользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ), Сокольнической и Калужско-Рижской ветками метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.

На время введения временных ограничений пассажиров попросили заранее строить маршруты. Для этого можно воспользоваться приложениями "Метро Москвы" и "Московский транспорт".



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что выход № 11 станции "Площадь Революции" на Арбатско-Покровской линии метро будет закрыт в течение 8 месяцев с 16 июня. Причиной стало проведение строительных работ. Кроме того, во время действия ограничений будет проведен дополнительный ремонт самого вестибюля.