Расписание поездов Казанского и Савеловского направлений МЖД изменится 25–30 августа

Расписание ряда поездов Казанского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 25–30 августа, сообщает пресс-служба магистрали.

На станции Куровская и на перегоне от станции Гжель до Куровской из-за ремонтных работ будут назначены технические окна. На Куровской изменения будут действовать в период с 06:40 до 16:40 25 августа, а на перегоне Гжель – Куровская – с 10:00 до 14:00 26 августа.

В этот период поезда будут идти по соседним путям в реверсивном режиме. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а часть поездов проследуют по укороченным маршрутам либо будут отменены.

Также на остановочном пункте Петровско-Разумовская продолжатся работы по остеклению конкорса, они будут проводиться с 29 по 30 августа с 23:30 до 05:30. В этот период будет временно приостановлено движение по первому пути. В связи с этим изменения будут также внесены в расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов".

Ранее сообщалось, что 29–31 августа после 21:00 на Белорусском направлении будут увеличены интервалы движения поездов. Они составят до 30–40 минут. При этом до 07:00 они могут увеличиваться до 20 минут, а на Савеловском направлении после 21:00 – до 30 минут, после 23:00 – до 1 часа и до 07:00 – до 20 минут. При этом часть составов будут ходить от и до Лобни.

