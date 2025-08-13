РЖД увеличат число скоростных поездов "Аврора" между Москвой и Петербургом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российские железные дороги (РЖД) увеличат количество скоростных поездов "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом с 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Между городами будут ходить четыре пары поездов вместо двух. Среди новых составов:



№ 745, из Санкт-Петербурга – в 17:20, прибытие в Москву – в 23:30;

№ 746, из Москвы – в 17:45, прибытие в Санкт-Петербург – в 23:04;

№ 749/750 (с 1 ноября по пятницам, воскресеньям и в праздничные дни), из Санкт-Петербурга – в 22:15 и из Москвы – в 22:30, прибытие – на следующий день в 05:00.

В свою очередь, поезда № 741/742 и 743/744 продолжат следовать по прежнему расписанию, отправляясь "зеркально" из Москвы и Санкт-Петербурга в 06:00 и 13:50.

При этом для удобства пассажиров с 26 октября все "Авроры" будут останавливаться на станциях Тверь, Бологое и Чудово.

Билеты на новые составы уже доступны для покупки. Их можно приобрести онлайн на сайте РЖД, в приложении "РЖД Пассажирам" или в железнодорожных кассах.

Ранее перевозчик добавил опцию выбора места для питомца в вагоне на сайт и в веб-приложение. При оформлении билета пассажиры могут проверить, разрешен ли провоз животных, выбрать место рядом и определить маршрут поездки.

Места с питомцами обозначены темно-серым цветом на схеме вагона, где также можно узнать, какое животное едет рядом. Пассажиры могут оформить перевозку питомца в день поездки, поэтому информация на схеме может обновляться до отправления поезда.