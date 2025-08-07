Нейросеть Алиса сравнила время пути из Москвы в Петербург на разных видах транспорта

Ведущие телеканала Москва 24 решили проверить работу нейросети Алиса. Они попросили у искусственного интеллекта сравнить время пути из Москвы в Санкт-Петербург на разных видах транспорта.

Согласно ее ответу, на самолете можно добраться за 1 час 20 минут. Также Алиса предоставила общее время с учетом дороги до аэропорта, регистрации и досмотра. Оно составило около 5 часов.

На высокоскоростном поезде "Сапсан" поездка займет от 3 часов 40 минут до 4 часов 6 минут. В свою очередь, на "Невском экспрессе" время составит 4 часа 8 минут, а на "Ласточке" – 5 часов 20 минут или 7 часов (в зависимости от рейса).

