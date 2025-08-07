В Щербинке приступили к испытанию новой контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В Щербинке проходят испытания новой контактной сети для первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Конструкция позволяет передавать электроэнергию поездам, движущимся со скоростью до 400 километров в час.

Испытания проводятся на базе Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Новая система отличается увеличенным сечением контактного провода – 150 миллиметров вместо привычных 100.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.