Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 11:30

Транспорт

В Щербинке приступили к испытанию новой контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В Щербинке приступили к испытанию новой контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 августа

В Москве запустят два новых магистральных маршрута с 9 августа

В Москве ввели рейтинг для пользователей электросамокатов

В Сочи испытали новое судно на подводных крыльях "Комета"

Права категории М могут ввести для владельцев питбайков и эндуро

В России обновили список медицинских противопоказаний для водителей

"Мой район. Новости": более 30 станций метро откроют в Москве в ближайшие 5 лет

"Московский патруль": в РФ могут запретить выезд на дороги общего пользования на питбайках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

В Щербинке проходят испытания новой контактной сети для первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Конструкция позволяет передавать электроэнергию поездам, движущимся со скоростью до 400 километров в час.

Испытания проводятся на базе Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Новая система отличается увеличенным сечением контактного провода – 150 миллиметров вместо привычных 100.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика