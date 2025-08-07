Форма поиска по сайту

В России обновили список медицинских противопоказаний для водителей

В России обновили список заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В перечне медицинских противопоказаний теперь 11 заболеваний.

Изменения затронули пункт об общих расстройствах психологического поведения, куда добавили детский аутизм и синдром Аспергера. В разделе по болезням органов зрения термин "ахроматопсия" заменили на более широкий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

