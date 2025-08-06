Форма поиска по сайту

06 августа, 09:45

Собянин: в Москве запущен 220-й электробусный маршрут

Собянин: в Москве запущен 220-й электробусный маршрут

В Москве запустили новый маршрут электробусов, который стал уже 220-м по счету. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый экологичный транспорт будет курсировать от станции метро "Теплый Стан" до МЦД Кокошкино.

По словам мэра, с начала года в Москве появилось уже 42 новых электробусных маршрута. В городе работают почти 2,5 тысячи электробусов, оснащенных современными сервисами для комфорта и безопасности пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

