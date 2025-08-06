Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа очень продуктивной

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Встреча Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа прошла очень продуктивно, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что во время встречи был достигнут "большой прогресс". Он также проинформировал ряд союзников в США и Европе о результатах переговоров.

В ближайшие дни и недели Трамп намерен работать над завершением украинского конфликта.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. Президент США подчеркивал, что дальнейшие действия по урегулированию конфликта на Украине зависели от этой встречи.

Беседа Путина и спецпосланника американского лидера прошла в представительском кабинете в Кремле и длилась около 3 часов. На ней присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ушаков назвал прошедший разговор полезным и конструктивным. По его словам, в ходе беседы были затронуты темы украинского конфликта и перспективы возможного сотрудничества США и России.

