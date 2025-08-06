Путин принял спецпосланника президента США Уиткоффа в Кремле

Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщила пресс-служба российского лидера.

Их встреча проходит в представительском кабинете Московского Кремля. На ней также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Уиткофф прибыл в Москву 6 августа. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково, где политика встретил глава РФПИ Дмитриев. Позже они прогулялись по парку "Зарядье".

Во время своего визита Уиткофф намерен провести встречи с правительством России.

Поездку спецпосланника в Москву анонсировал президент США Дональд Трамп. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона по ситуации на Украине будут зависеть от итогов переговоров. Трамп также добавил, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг украинского кризиса.

Сам Уиткофф выразил надежду на достижение мира на Украине до окончания срока полномочий действующего главы Белого дома. Это событие он счел бы достойным завершением своей карьеры в качестве спецпосланника.

