Трамп прокомментировал возможность скорых переговоров с Путиным

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал вероятность встречи с Владимиром Путиным до истечения его 10-дневного ультиматума. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.

"Посмотрим, как все будет. У нас запланированы встречи, и там уже будет видно", – сказал президент США, которого цитирует РИА Новости.

29 июля Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После истечения данного срока власти США начнут вводить импортные пошлины и другие меры против России.

В администрации США уже отмечали, что Трамп намерен урегулировать конфликт к 8 августа. Американские власти готовы к новым дополнительным мерам для обеспечения мира.

Сам Трамп при этом признался, что не уверен в эффективности дополнительных антироссийских санкций. По словам лидера США, новые рестрикции мало беспокоят Путина.