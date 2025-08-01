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Украина согласилась на предложение России возобновить стамбульские переговоры благодаря настойчивости президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил министр, предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном дает результаты.

"Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при (экс-президенте США. – Прим. ред.) Джо Байдене противоречил здравому смыслу", – приводит сайт МИД слова Лаврова.

По его словам, прогресс намечается прежде всего в том, что американская сторона стремится учитывать первопричины кризиса. Также обнадеживает открытость коллег к продолжению честного и взаимоуважительного разговора.

"С учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств", – добавил министр.

Вместе с тем администрации США также следует дать объективную оценку нарушению прав человека на Украине. Прогресс, отметил Лавров, предполагает четкое прояснение позиций покровителей киевского режима относительно действий властей Украины по законодательному и физическому истреблению всего русского.

"Убеждены, что Соединенные Штаты, которые, в отличие от многих лицемеров в Евросоюз, искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации", – сказал дипломат.

Он напомнил, что уже состоялось три раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. На данный момент Россия ждет конкретной реакции от украинской стороны на предложение создать рабочие группы, так как это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.

При этом Лавров отметил, что пока из Киева поступают только взаимоисключающие заявления президента Украины Владимира Зеленского.

"То опять немедленное перемирие без предварительных условий (с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием), то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с Владимиром Путиным, то требование к Западу добиться смены российского руководства", – заключил дипломат, подчеркнув, что нужно обратить внимание на это очевидное расслоение сознания.

Как сообщалось ранее, Трамп намерен урегулировать украинский конфликт к 8 августа. В Белом доме подчеркнули, что Соединенные Штаты готовы к новым дополнительным мерам для обеспечения мира.

В свою очередь, в МИД РФ отметили, что российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной. Тем не менее говорить о встречах на более высоком уровне пока преждевременно, поскольку они должны быть серьезно подготовлены.

Россия предпочитает политико-дипломатические методы для урегулирования украинского конфликта, также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

