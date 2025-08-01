Профессор Миршаймер: США могут оставить Украину один на один с Россией

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Американские власти могут отказаться от дальнейшей поддержки Украины и оставить ее один на один с Россией. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

По словам Миршаймера, президент США Дональд Трамп может заключить сделку с Владимиром Путиным, которая положит конец украинскому конфликту. При этом если Киев и Европа не примут эту сделку, то Вашингтон попросту перестанет вмешиваться в конфликт.

В таком случае ситуация на поле боя перейдет окончательно под контроль России и Украине не останется другого выбора, кроме как согласиться на мир. Профессор добавил, что подобный сценарий является шагом в правильном направлении.

Трамп намерен урегулировать украинский конфликт к 8 августа. В Белом доме подчеркнули, что Соединенные Штаты готовы к новым дополнительным мерам для обеспечения мира.

В свою очередь, российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной, отметили в МИД РФ. Тем не менее говорить о встречах на более высоком уровне пока преждевременно, поскольку они должны быть серьезно подготовлены.