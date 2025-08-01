Трамп заявил, что опечален действиями РФ против Украины

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что опечален авиаударами со стороны России по территории Украины. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Я считаю, что действия России очень печалят. Я считаю, что это отвратительно", – цитирует РИА Новости Трампа.

Армия России ранее нанесла удар по украинскому складу робототехнических комплексов. Кроме того, российские военнослужащие атаковали транспортные объекты ВСУ, а также пункты дислокации украинских солдат и наемников в 156 районах. В результате армии России удалось поразить все цели.

В ночь на 24 июля российская армия нанесла еще один групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В операции войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Их атаке также подверглись объекты энергетики, поддерживающие деятельность ВСУ.