Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев прогулялись по "Зарядью" в Москве

Фото: телеграм-канал Zvezdanews

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорам источник.

По данным СМИ, самолет Bombardier Global 7 500, который использует Уиткофф, приземлился в столичном аэропорту Внуково ранним утром 6 августа. В авиагавани его встретил Дмитриев.

Как уточнялось, во время рабочего визита в Россию спецпосланник планирует провести встречи с правительством РФ. Однако состоится ли встреча с Владимиром Путиным, не известно до сих пор.

Анонсируя поездку Уиткоффа в Москву, американский президент Дональд Трамп заявил, что дальнейшие действия Вашингтона по ситуации на Украине будут зависеть от итогов переговоров в РФ. Он добавил, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг украинского кризиса.

При этом сам Уиткофф выразил надежду на достижение мира на Украине до окончания срока полномочий действующего президента Соединенных Штатов. Это событие он счел бы достойным завершением своей карьеры в качестве спецпосланника.