Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 18:15

Транспорт

Путин поручил принять решения по завершению проектирования ВСМ

Путин поручил принять решения по завершению проектирования ВСМ

Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электросудостроения СПбГМТУ

Путин по видеосвязи из Петербурга проверил ход учений ВМФ

Путин прибыл в Петербург и поздравил военных с Днем ВМФ

Путин начал совещание с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Амурской области

В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Тынде

Песков назвал коррупцию острой темой для Украины

Перевозки по ВСМ Москва – Санкт-Петербург не будут облагаться НДС

Путин спросил, как будет реализовываться запрет на поиск экстремистских материалов

Представители России прилетели в Стамбул для участия в переговорах с украинской стороной

Владимир Путин поручил российскому правительству и РЖД принять решения по завершению проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, до 15 сентября они должны представить предложения по оптимизации строительных процедур.

Вместе с тем президент России призвал проработать вопрос использования 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния для строительства магистрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтранспортвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика