Путин поручил принять решения по завершению проектирования ВСМ

Владимир Путин поручил российскому правительству и РЖД принять решения по завершению проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, до 15 сентября они должны представить предложения по оптимизации строительных процедур.

Вместе с тем президент России призвал проработать вопрос использования 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния для строительства магистрали.

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