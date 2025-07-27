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27 июля, 14:15

Политика

Путин прибыл в Петербург и поздравил военных с Днем ВМФ

Путин прибыл в Петербург и поздравил военных с Днем ВМФ

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Владимир Путин в День Военно-Морского Флота России приехал в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Президент РФ в режиме видеоконференции ознакомился с ходом учений "Июльский шторм" и выслушал доклады адмиралов ВМФ.

Глава государства также поздравил участников учений с праздником. "Июльский шторм" проходит с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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