РИА Новости: Турция воздержалась от комментариев по поводу закупки БПЛА для Украины

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Администрация турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не стала комментировать сообщения о якобы присоединении страны к коалиции по закупке БПЛА для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента республики.

Ранее Минобороны Латвии заявило, что Бельгия и Турция присоединятся к "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии. Утверждалось, что туда входят страны, которые закупают беспилотники для Киева.

"Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства", – заявил собеседник СМИ.

При этом представитель администрации заявил, что Анкара выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта. По его словам, турецкая позиция уже ранее неоднократно четко выражалась.

До этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что польское правительство спасло Украину, так как Варшава первой отправила Киеву тяжелую технику. При этом Польше пришлось выпрашивать у стран НАТО разрешение на высылку самолетов МиГ-29, но государство столкнулось с блокировкой со стороны США.

