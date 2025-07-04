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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро разозлился из-за вопроса о "поддержке нацистского режима" на Украине. Инцидент произошел после его выступления на конференции "Экономические встречи Экс-ан-Прованса", трансляция которой велась на сайте мероприятия.

Один из слушателей напомнил Барро, что в Киеве есть бульвар Степана Бандеры, который являлся лидером украинского националистического движения и был причастен к ликвидации 1,4 миллиона евреев во время Второй мировой войны.

"Вам это знакомо? Поддержка, которую вы оказываете Украине, – это поддержка фашистскому и неонацистскому правительству", – подчеркнул человек, присутствовавший в зале.

В ответ на это ведущий мероприятия задал слушателю вопрос, в котором намекнул на возможную поддержку мужчиной правительства России. Однако тот заявил, что придерживается позиции о необходимости соблюдения закона. Он также указал, что не одобряет госпереворот 2014 года в Киеве, в результате которого погибли 650 граждан. По его мнению, в случившемся виновны люди, организовавшие "Майдан".

Речь слушателя спровоцировала свист и неодобрительные ремарки в зале. Однако он продолжил и упомянул внезапную смерть экс-сотрудника французских спецслужб и главу Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрика Денесе, которого в июне обнаружили в машине застреленным.

Слушатель напомнил, что за месяц до гибели Денесе указывал на полную ответственность Украины и ее европейских союзников за продолжение боевых действий, так как с конца марта 2022 года именно они исключали возможность начала диалога с Москвой. Экс-сотрудник французских спецслужб также заявлял, что Киев не хотел признавать поражение, поскольку находился "в плену обещаний Европы".

Затем глава МИД Франции перебил слушателя, повысив на него голос. Он попросил с уважением отнестись "к героическому сопротивлению украинского народа", который, по словам Барро, борется за свою свободу и безопасность.

Ранее в СВР сообщали, что власти ведущих стран Запада пытаются принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан широкое распространение нацистской идеологии на Украине. По данным ведомства, в ФРГ велели немецким СМИ исключить появление в фото- и видеоматериалах свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, которые ассоциируются с фашисткой Германией.

Кроме того, журналистам при записи репортажей с участием украинцев, носящих нацистские флаги и знаки, а также демонстрирующих соответствующие приветствия, предписали вежливо просить на время съемок убирать агитационное элементы и воздержаться от нежелательных действий.