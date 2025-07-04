Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

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Американский президент Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский провели "очень важный" телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса лидера Украины Андрея Ермака.

Он отметил, что беседа была содержательной. Детали диалога будут скоро раскрыты, заверил Ермак.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты приняли решение приостановить поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов для Украины. Причиной такого решения стало опасение Пентагона по поводу значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Тем не менее в Госдепе заявили, что приостановка не означает полного прекращения оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Журналисты при этом уточнили, что приоритета в получении американской военной помощи лишились еще несколько стран.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия внимательно следит за обстановкой вокруг приостановки поставок США вооружений Украине. Он предположил, что американская промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера заметил, чем меньше киевскому режиму передадут западных вооружений, тем раньше завершится спецоперация.