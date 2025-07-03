Глава ЕК фон дер Ляйен: сокращение поставок оружия из США на Украину – сигнал для ЕС

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Евросоюз (ЕС) расценивает сокращение поставок оружия из США на Украину как сигнал для наращивания процесса вооружения Киева со стороны европейских стран, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

При этом глава ЕК, выступая на пресс-конференции в датском городе Орхус, призвала страны Евросоюза брать военные кредиты и вместе закупать оружие для Киева.



"Если США решат прекратить поставки, это будет серьезной неудачей для Украины, для Европы, для НАТО", – подчеркнула, в свою очередь, премьер Дании Метте Фредериксен, которая призвала нарастить производство оружия на территории Украины и ускорить милитаризацию ЕС.

О решении Вашингтона прекратить поставки ряда зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину стало известно 2 июля. При этом в Госдепе США добавляли, что это не означает полную остановку военной помощи Киеву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что американская промышленность, скорее всего, просто не успевает производить ракеты в нужном количестве.