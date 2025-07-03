Песков: Россия наблюдает за приостановкой поставок вооружений США Украине

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Россия внимательно следит за обстановкой вокруг приостановки поставок США вооружений Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По всей видимости, просто не успевает (американская. – Прим. ред.) промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину они продолжаются", – сказал политик.

По словам пресс-секретаря российского лидера, чем меньше киевскому режиму передадут западных вооружений, тем раньше завершится спецоперация.

2 июля СМИ сообщили, что США решили приостановить поставки Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Такое решение было принято из-за того, что в Пентагоне опасаются значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Однако в Госдепе подчеркнули, что это не означает полной остановки оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

При этом, по данным СМИ, приоритета в получении военной помощи от США, помимо Украины, лишился ряд других государств. Информацию раскрыл неназванный чиновник Белого дома, однако он не назвал конкретные страны и их число.

