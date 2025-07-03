CBS: приоритета в получении военной помощи США лишилась не только Украина

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Приоритета в получении военной помощи от США, помимо Украины, лишился ряд других государств, передает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CBS.

Информацию раскрыл неназванный чиновник Белого дома, однако он не назвал конкретные страны и их число, а также не указал, как долго они будут лишены помощи.

По его словам, эти государства прошли "через изменение классификации". Именно это и означает снижение их приоритета при поставках оружия и боеприпасов из США, пояснил политик.

Ситуацию прокомментировали и журналисты из Politico. По их наблюдениям, Украина решила изменить подход и вместо военной помощи она попросила у США разрешение на то, чтобы европейские страны могли закупать американское оружие и передавать его Киеву.

О решении США по приостановке поставок зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину СМИ сообщили 2 июля. Мотивацией для этого решения послужили опасения Пентагона, связанные со значительным сокращением запасов высокоточного оружия.

Однако в Госдепе подчеркнули, что это не означает полной остановки оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Тем не менее некоторые СМИ предрекли Украине "мрачную расплату" впоследствии прекращения оружейных поставок со стороны Штатов. Корреспонденты предполагают, что Белый дом намеренно затягивает поставки, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки.