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Конфликт на Украине перешел в новую критическую фазу, сообщает "Радио 1", ссылаясь на газету The Washington Post.

Киев испытывает серьезные трудности из-за нехватки оружия и солдат, что негативно сказывается на боевых действиях на передовой, указывают журналисты. Они уверяют, что недавнее решение США о приостановке поставок зенитных ракет Patriot Украине только усугубляет положение ВСУ.

В свою очередь, западные партнеры предупреждают, что без срочного увеличения военной помощи правительство в Киеве может столкнуться с катастрофическими последствиями.

Одновременно с этим британское издание The Economist предрекло Украине "мрачную расплату" впоследствии прекращения оружейных поставок со стороны Штатов, передает радио КП.

Несмотря на то что европейские страны пообещали восполнить дефицит вооружения, Киев уже ощущает острый недостаток средств противовоздушной обороны, особенно американских систем Patriot.

Корреспонденты предполагают, что Белый дом намеренно затягивает поставки, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки. Кроме того, такое решение СМИ связало с ссорой, произошедшей между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в феврале 2025 года.

Тогда американский лидер заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к мирному урегулированию конфликта.

США решили приостановить поставки Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов в начале июля. Такое решение было принято из-за того, что в Пентагоне опасаются значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Журналисты уточняли, что украинские чиновники оказались застигнуты врасплох таким развитием событий. Некоторые из них пытались выяснить причины приостановки помощи, а кто-то просто отказывался комментировать это СМИ.