Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 22:42

Политика
Главная / Новости /

Госдеп: приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине

Госдеп США объяснил прекращение поставок оружия Украине

Фото: 123RF/gerain0812

Решение США о приостановке поставок ряда вооружений Киеву не означает, что Вашингтон полностью прекращает оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Изменился лишь один аспект, одна ситуация", – цитирует ее ТАСС.

Ранее СМИ писали, что США решили приостановить поставки Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Такое решение было принято из-за того, что в Пентагоне опасаются значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Журналисты уточняли, что украинские чиновники оказались застигнуты врасплох таким развитием событий. Некоторые украинские чиновники пытались выяснить причины приостановки помощи, а кто-то просто отказывался комментировать это СМИ.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика