Госдеп: приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине

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Решение США о приостановке поставок ряда вооружений Киеву не означает, что Вашингтон полностью прекращает оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Изменился лишь один аспект, одна ситуация", – цитирует ее ТАСС.

Ранее СМИ писали, что США решили приостановить поставки Украине зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Такое решение было принято из-за того, что в Пентагоне опасаются значительного сокращения запасов высокоточного оружия.

Журналисты уточняли, что украинские чиновники оказались застигнуты врасплох таким развитием событий. Некоторые украинские чиновники пытались выяснить причины приостановки помощи, а кто-то просто отказывался комментировать это СМИ.

