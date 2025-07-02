Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 14:36

Политика
Главная / Новости /

WP: приостановка поставок оружия США застигла Украину врасплох

Приостановка американских поставок оружия застигла Украину врасплох – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Украинские чиновники оказались застигнуты врасплох приостановкой поставок ряда американских вооружений, сообщает газета The Washington Post.

"Мы сейчас пытаемся выяснить у американцев, что на самом деле происходит", – сказал изданию украинский госслужащий, пожелавший остаться анонимным.

СМИ запросило комментарии у других чиновников, однако те "молчат или отказываются комментировать, будучи, похоже, застигнутыми новостями врасплох".

Ранее журналисты утверждали, что США приостановили поставку зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину.

Решение было принято главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки американских складов вооружений. СМИ предположили, что он опасается значительного сокращения запасов высокоточного оружия в стране.

Новости мира: французы потребовали прекратить поставки оружия Украине

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика