WP: приостановка поставок оружия США застигла Украину врасплох

Фото: depositphotos/erik3804

Украинские чиновники оказались застигнуты врасплох приостановкой поставок ряда американских вооружений, сообщает газета The Washington Post.

"Мы сейчас пытаемся выяснить у американцев, что на самом деле происходит", – сказал изданию украинский госслужащий, пожелавший остаться анонимным.

СМИ запросило комментарии у других чиновников, однако те "молчат или отказываются комментировать, будучи, похоже, застигнутыми новостями врасплох".

Ранее журналисты утверждали, что США приостановили поставку зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину.

Решение было принято главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после проверки американских складов вооружений. СМИ предположили, что он опасается значительного сокращения запасов высокоточного оружия в стране.